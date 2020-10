Descubre por qué los mejores productos antiedad tienen cobre

El cobre se ha utilizado en las rutinas de belleza durante siglos, desde Cleopatra en el antiguo Egipto donde se consideraba un símbolo de la eterna juventud y era utilizado para esterilizar heridas y agua potable, hasta de este lado del continente, donde los aztecas hacían gárgaras con este metal para tratar el dolor de garganta.

Actualmente, ha tenido un resurgimiento en la cosmética y en los tratamientos de belleza por los múltiples beneficios que aporta a la piel: es bactericida, desinfectante, aumenta la producción de colágeno y elastina, protege de las quemaduras producidas por el sol, mejora la cicatrización de las heridas y ayuda a eliminar las marcas en la piel dejadas por el acné. ¿Nada mal, no?

©Istock l cobre es indispensable para la producción de melanina en el organismo y para el entrecruzamiento de las fibras de colágeno y elastina que inciden directamente con la elasticidad de la piel.

El cobre es un oligoelemento esencial que consumido permite el correcto funcionamiento tanto del cerebro como del sistema nervioso y del sistema cardiovascular. Además, ayuda a transportar el hierro y a proteger las células de la destrucción por oxidación y mantiene al sistema inmunológico saludable. En su uso externo, al aumentar la producción de colágeno y elastina, previene la aparición de arrugas.

El uso de este metal rojizo como ingrediente en cremas y sérums promete resultados antienvejecimiento, así lo explica el MD, profesor de dermatología en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern y dermatólogo en el Northwestern Memorial Hospital, Murad Alam, “el argumento a favor de los péptidos de cobre es que son moléculas pequeñas importantes para diversas funciones corporales, y si se aplican a la piel como tópicos, pueden ingresar a la piel y mejorar su funcionamiento (...) Esto se traduce en beneficios antienvejecimiento. Los péptidos de cobre pueden reducir la inflamación y acelerar la cicatrización de heridas, lo que puede ayudar a que la piel se vea y se sienta más joven y fresca".

Las cremas de hoy en día, presentan una forma natural de cobre llamada tripéptido de cobre-1, según explica el químico cosmético, Stephen Alain Ko. Las formas anteriores de cobre a menudo eran menos concentradas, irritantes o inestables. Pero, numerosos estudios han demostrado que el cobre puede hacer que la piel sea más densa y firme.

Es por esto que se ha dado un boom con el uso del cobre en la cosmética, es tal el resurgimiento del mismo en los productos de skincare contra el envejecimiento que lo puedes encontrar incluso en el maquillaje. Cada vez más marcas incorporan este ingrediente gracias a sus beneficios, como los de estos productos que puedes conseguir actualmente en el mercado:

©Amazon El tinte azul exclusivo de Bye Bye Under Eye Eye Cream ayuda a iluminar la apariencia de los círculos oscuros debajo de los ojos

Para una sensación de despertar instantáneo

It Cosmetics Bye Bye Under Eye Eye Cream, ($48.00) ha sido desarrollada por cirujanos plásticos para mejorar la apariencia del área debajo de los ojos. Incluye vitamina C, cobre, cafeína, extracto de pepino, algas azules y péptidos para combatir las ojeras, la hinchazón y las líneas molestas.