5 vitaminas que necesitarás para tener uñas perfectas

¿Cuánto no has soñado con tener unas uñas de anuncio publicitario? No solo que se vean perfectas con la manicura hecha, sino que al remover el esmalte luzcan ideales. Para lograrlo puedes seguir una serie de consejos y tips, pero antes debemos preguntarnos: ¿qué tipo de vitaminas consumes en tu día a día?

Sí, aunque no lo creas esto repercute en el crecimiento de tus uñas, por lo que mantener una dieta rica en las vitaminas necesarias es fundamental para que logres que crezcan y se mantengan saludables. Así que hemos hecho para ti una lista con el top 5 que debes considerar incluir para lograr que esta capa protectora se fortalezca y con ello, muestre su mejor 'cara'.

©Istock Las vitaminas se pueden ingerir en alimentos o en cápsulas todos los días

Vitamina B12:

La producción de glóbulos rojos es una de las razones más importantes por las que debes incluir este suplemento, pues una deficiencia en el organismo baja los niveles de queratina que debilita las uñas. Lo bueno es que la dosis diaria requerida es mínima y puedes asegurarla con los suplementos correspondientes.



Biotina:

También conocida como B8, es una de las más importantes debido a que su consumo constante ayuda a la renovación de las células de la piel, y como las uñas son derivados de la piel –como son descritas por la Universidad de Navarra–; esta vitamina ayudará con tu objetivo de que luzcan fabulosas.

©Istock La hidratación que aporta la vitamina E aporta a las uñas también se puede lograr con cremas para manos e incluso aceites naturales

Vitamina E

Seguramente esta vitamina ya rondó por tu mente al leer el título de la nota, lo que puede que no sepas es ¿por qué es tan importante para el fortalecimiento de las uñas? Al ser una capa de células muertas con queratina, proveniente de nuestra piel, como este gran órgano de nuestro cuerpo, la hidratación es algo muy importante.

La vitamina E es antioxidante por lo que aportará la fuerza y dureza que necesitan, y además ayudará a combatir el tono amarillento que muchas veces se presenta.

©Istock El fortalecimiento de las uñas es un resultado a lago plazo, así que debes procurar ingerir algunas de estas vitaminas de manera constante

Vitamina A

La renovación celular y de los tejidos son los principales beneficios que este suplemento le trae al organismo, esto genera un impacto importante en la piel haciendo que luzca más radiante y que las uñas crezcan fuertes y saludables.

Vitamina D

Aunque la mayoría la relaciona con los huesos, la verdad es que esta vitamina también otorga beneficios cuando del fortalecimiento de las uñas se trata. Este suplemento ayuda a mejorar la absorción del calcio que es importante para su endurecimiento y su aspecto saludable.

Recuerda que aunque la genética también interviene a la hora de tener uñas fabulosas, mantener sanas y fuertes tus uñas con la ingesta de las vitaminas adecuadas te ayudará a lograr tu objetivo de lucir unas manos cuidadas y bonitas.