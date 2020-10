Gaby Espino nos revela los secretos de su skincare que vas a querer copiar

“Hice cosas para las que decía que no tenía tiempo. Leer, pasar tiempo con mis hijos, comer sano porque entre tantas giras decía que ya no tenía tiempo y venía comiendo mal porque estaba de viaje, perdonándomelo porque me lo merecía después de tanto trabajo”, reveló. “Los resultados me hacen sentir más ligera porque bajé de peso. Sentirme así me hace querer hacer ejercicio, montar en bicicleta con mis hijos... y no es que antes no lo hiciera, pero sí me sentía pesada”, agregó. Gaby lo logró con pilates, un ejercicio sin el que ya no se siente completa.