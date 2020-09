Loca por las mascarillas... Camila Cabello revela su afición beauty

Mascarillas de hojas o en láminas:

Las sheet masks son tan variadas en ingredientes como lo es su efectividad para darle una limpieza profunda a tu piel, brillo e hidratación. Consisten usualmente en delgadas láminas de algodón que fungirán de agentes retenedores de los principios activos, para que sean mejor absorbidos por la piel.

Una opción para los poros obstruidos es Boscia Charcoal Pore-Minimizing Hydrogel Mask ($8) pues con ella puedes limpiar a profundidad ya que contiene toxinas de carbón de bambú.

©Amazon Las sheet masks son la sensación en Corea, país del que provienen, al punto de que se utilizan a diario

Pero si lo que buscas es darle a tu piel un glow instantáneo, Yes to Grapefruit Pore Minimizing Paper Mask ($15.99) con su inyección de vitamina C y extracto de pomelo te hará resplandecer. Y para humectación profunda la mascarilla Lululun ($23.81) es una alternativa ideal.

¿Ya elegiste la opción de mascarilla –al estilo de Camila Cabello– que más se adapta a tus necesidades?

