¡Alerta! No mezcles estos ingredientes de ‘skincare’

©iStock Una buena rutina de la piel trae múltiples beneficios

Ácido retinoico + vitamina C

El ácido retinoico es un derivado de la vitamina A, que hace que la piel sea más fotosensible, por ello es fundamental usarlo en horas de la noche.

En el caso de la vitamina C, no es reactiva a la luz solar, por lo que lo más recomendable aplicarla en el día. Luego de esta explicación, no cabe duda que sería contraproducente unirlos, porque ambos no son para las horas indicadas en que los requiere la piel.

Protector solar + maquillaje + humectantes

Si bien, lo reglamentario es usar protector solar a diario, al momento de aplicar otro producto sobre éste, se estaría cometiendo otro grave error. En el primer caso de protector + maquillaje, el dermatólogo Lian Mack, MD afirma en Makeup.com que se debe tener mucho cuidado, ya que la mayoría de las bases de maquillaje reducen la efectividad de su protección.

Para ello, lo que se recomienda es que se adquieran productos de maquillaje que incorporen en sus componentes SPF, lo que ayuda a garantizar que se esté protegida correctamente al aplicar ambas opciones.

Con respecto al protector solar + humectantes u otro producto para el cuidado de la piel, el fotoprotector impedirá que la piel absorba el resto de cremas a aplicar si lo aplicas primero. Por esta razón, lo ideal es aplicarlo como último paso de tu rutina beauty.

Con todos estos datos es hora de leer con atención los componentes de tus productos y comenzar a aplicarlos en el orden correcto para que puedas obtener de ellos, todos los beneficios que están dispuestos a dar. ¡Notarás la diferencia!

