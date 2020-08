Los secretos de Clarissa Molina para acelerar el metabolismo

Otras famosas confían

Clarissa Molina no es la única en confiar en el vinagre de sidra de manzana para cuidar su figura. E! News cita a Meghan Fox : “Simplemente limpia mi sistema por completo”. Mientras que en declaraciones a Into the Gloss, Miranda Kerr, explicó que suele usarlo para que su cabello luzca radiante. “Te pones un poco en la ducha como enjuague, y luego lavas. No huele tan bien, pero luego usas acondicionador y el olor desaparece”, dijo.

Otra famosa que no se resiste a sus poderes, es Kourtney Kardashian . Para People, confesó que lo ingiere dos veces al día. “Cada mañana, cuando me levanto, tomo suplementos de colágeno con el estómago vacío… Aproximadamente 20 minutos después del colágeno, generalmente bebo una cucharada de vinagre de sidra de manzana orgánico mezclado en un vaso de agua”, confesó.

“Ambos hábitos tienen muchos beneficios para la salud que afectan todo, desde la piel hasta la forma en que el cuerpo procesa los nutrientes”, explicó empresaria.

©@kourtneykardash Kourtney Kardashian lo consume dos veces al día y en ayunas

Para el cuidado de tu piel

Además de sus efectos en el metabolismo, azúcar en la sangre y maravillas en tu salud bucal, este producto estrella también es usado para cuidar la piel. De hecho, Scarlett Johansson es fiel a sus beneficios.