Revelamos los productos –y secretos– detrás de la melena de Jennifer Aniston

Y para terminar, no le teme a dejar que su pelo se seque de manera natural. "Cuando no estoy trabajando, dejo que mi cabello se seque al aire”. Esto la ayuda a que su cabello se mantenga mucho más saludable. Ahora lo sabes. Experimentar con el producto que le vaya mejor a tu cabello, no abusar de las herramientas de calor y tener a un excelente estilista de confianza. ¡Más sencillo de lo que imaginaste!

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.