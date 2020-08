¿Cuáles son los retoques estéticos que se ha hecho Rashel Díaz? Ella misma lo revela

Tras el anuncio de su salida del matutino Un nuevo día (Telemundo), Rashel Díaz se ha mantenido muy activa en las plataforma digitales y su interacción con sus seguidores no ha disminuido en absoluto. La cubana no ha perdido ni pie ni pisada en las redes al entender que cuando una puerta se cierra, se abren un sinfín de oportunidades sobre todo en esta era de las comunicaciones directas. Recientemente, la presentadora decidió abrir su mundo personal y con la sinceridad que la caracteriza tuvo una charla con sus público en la cual habló acerca de los retoques estéticos que se ha hecho para verse más bella.

©Custom Rashel Díaz revela los retoques que se ha hecho

Por medio de un video, Rashel respondió a las inquietudes de sus fanáticos quienes muchas veces le han atribuido una serie de cambios físicos que no son tan exactos. Con el rostro sin maquillaje y recién terminada de hacer su rutina de ejercicios derribó los mitos que existen alrededor de ella sobre este tema.

“Mis chicas hermosas, me han llegado muchas preguntas sobre si tengo alguna cirugía, cuáles tengo, qué opino o incluso qué recomiendo🤔. En este video les respondo cada una de sus dudas con respecto a este tema y les cuento un poco de mi experiencia.🤭” se lee en el título del clip.

Al empezar su discurso, aclara lo siguiente: “No saben todas las cosas que a mi me ponen, que si me he hecho los dientes (no, no me he hecho los dientes), que si me he hecho algo en la cara, no, no me he hecho nada en la cara, todavía no. En el momento que me lo tenga que hacer porque me sienta incómoda de cómo luzco, por supuesto que lo voy a hacer”.

Asimismo, recalcó que la única parte en que sería algo cerca al rostro sería en su cuello por las líneas marcadas que tiene y dijo que era algo hereditario ya que toda su familia lo tiene.