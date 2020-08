¿Gaseosa pero saludable? Todo lo que debes saber del té que está de moda

¿Es recomendable hacerlo en casa?

No solo la forma de prepararlo afecta el sabor sino que sea seguro de consumir y no tóxico. Se puede preparar en casa siguiendo estrictas pautas como no usar recipientes de arcilla pues filtran el plomo en la bebida, lo mejor es emplear recipientes de vidrio, acero inoxidable o plástico.

Si se quiere comprar kombucha procurar que sea de una marca de buena reputación. Cada vez que se prepara la bebida, está formará una capa gelatinosa o cultivo en la superficie del líquido que se puede dividir para comenzar de nuevo. La tradición en China es regalarlo a otra persona que quiera preparar el té como símbolo de buena fortuna.

Marcas comerciales vs preparación casera

Si bien es cierto que los té de kombucha pasteurizados que encontramos en las tiendas son totalmente seguros, estos carecen de todas las propiedades beneficiosas de aquellos tradicionales sean home made o de tiendas artesanales.

Muchas marcas comerciales indican los niveles de probióticos que contiene cada botella y son una alternativa beneficiosa a los refrescos dándonos sabores nuevos como melocotón, jengibre, piña y cereza, y son bajos en calorías, aunque puede que no sean igual de saludables que las versiones naturales por su contenido de agua carbonatada y cafeína.

Sin embargo, hay que prestar la debida atención a las preparaciones artesanales o de elaboración propia, pues deben elaborarse con mucho cuidado para evitar infección durante la fermentación.

Ya tienes toda la información necesaria para atreverte a conocer una nueva bebida saludable ¿te animas?

