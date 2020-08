Gaby Espino logró su increíble pérdida de peso con la ayuda de Yeraldine Rodriguez, su entrenadora

Gaby Espino dejó a todos impactados con un sorprendente cambio físico al que se sometió con mucha entrega. Después de ver que su cuerpo había cambiado por unas libras extra, la actriz tomó las riendas y se dedicó a bajar ese peso hasta lograr su meta. Aunque los resultados aparecieron en sus redes sociales de la noche a la mañana, el camino no fue nada sencillo para ella, pues requirió de mucho esfuerzo, disciplina y dedicación que logró gracias a su determinación y a la ayuda de su entrenadora de Pilates, Yeraldine Rodriguez, una inspiradora venezolana con 12 años de experiencia.

En una entrevista con HOLA! USA , la instructora nos contó los secretos de este increíble cambio físico y los tips que recomienda para que todas puedan lograr su objetivo de bajar de peso con ayuda de esta método.

©Facebook Gaby Espino logró bajar de peso gracias a su determinación y la ayuda de su entrenadora, Yeraldine Rodriguez

“¡Está flaquísima! Yo la he ayudado a tonificarse. Tengo que decir que ella vino aquí delgada, no puedo decir que ella vino con kilos de más porque estaría mintiendo, pero ella vino acá delgada y la hemos ayudado a tonificar cada vez más y cada vez mejora más en cuanto a la forma del ejercicio”, dijo la instructora sobre el notable cambio de Gaby, a quien le dio todo el mérito, pues es ella quien perdió las libras extra.

Además de Gaby, Yeraldine ha ayudado a famosas como Clarisa Molina, Ariadna Gutierrez y Geraldine Marcel, aunque su estatus de fama no es factor para recibir un trato diferente. “Te voy a decir la verdad, yo soy súper nula con esto de las actrices, a mí me dicen quién es esta y yo no sé, yo a todas las trato igual, de verdad que no hay una separación entre una y otra”, se sinceró.