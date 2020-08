El truco de Meghan Markle con el que define sus pómulos y barbilla

¿Seguro que te has preguntado por los trucos de belleza de la duquesa de Sussex para estar siempre radiante? Pues aquí te damos al menos varias respuestas –y una de ellas seguramente te sorprenderá–. No es secreto que Meghan Markle prefiere incluir en su rutina antiedad alternativas naturales como el bótox orgánico –antes del bótox inyectado– o cosméticos a base de aceites esenciales, así que no te debe extrañar que también recurra a otra alternativa ‘libre de quirófano’ para un rostro relajado y resplandeciente

©GettyImages “Un músculo masajeado es un tejido más saludable y también se verá más juvenil”, aseguró Nichola Joss a Into The Gloss

Masaje Facial

El secreto de la esposa del Príncpe Harry se llama Bespoke Sculpting Inner Facial (60 minutos cuestan unos $430), un masaje que permite eliminar la tensión desde adentro, activar el sistema linfático y sanguíneo, fortalecer las fibras musculares, drenar los tejidos, eliminar toxinas y ‘redibujar’ los contornos faciales.

Esta técnica ha sido creada por la facialista de cabecera de Meghan, la inglesa Nichola Joss, quien atiende en Londres, pero también tiene una sede en New York. Entre sus clientes figuran famosas como Kate Moss, Cate Blanchett, Hilary Swank, Jennifer López, Kate Winslet, Gweenth Paltrow, Scarlett Johansson y Gisele Bundchen y muchas de ellas acuden a este popular tratamiento antes de un evento en la alfombra roja.