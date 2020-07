Alejandra Espinoza nos cuenta si hace o no dieta para mantenerse en forma

¿Dieta o antojos?

En busca de una figura estilizada como la de Ale, la de Tijuana, muchas chicas se limitan a comer pocas cosas, las cuales consideran bajas en grasa y calorías. Pero ese no es el caso de la mamá de Matteo, quien cede a cualquier antojo que tenga, eso sí, de manera moderada.

“No como en cantidades muy grandes, pero si algo se me antoja lo preparo. Cuando voy a una fiesta nunca me aguanto, nunca me limito en que si esto sí o esto no. Y mientras estoy en casa trato de comer lo más saludable que puedo”, contó.

“Hago ejercicio. Hago mucho ejercicio todos los días. Si acaso el sábado y domingo es el día en el que estoy un poco floja. Todos los días lo hago precisamente porque me gusta mucho comer”, aseguró.