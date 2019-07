5 razones para comer carnes rojas, según Rashel Díaz

¿Eres de esas personas que muere por consumir carnes rojas, pero a la vez intenta adoptar hábitos de nutrición más saludables? Tenemos buenas noticias para ti. No tienes por qué sacarlas de tus comidas, puedes adoptar una dieta balanceada y equilibrada que incluya en su menú los tan apetitosos cortes.

Y justamente el truco está en elegir el tipo de proteína que decides ingerir. Y esto lo aprendido bien la presentadora de televisión Rashel Díaz, quien confiesa que comer carne para ella es un placer y le aporta los nutrientes necesarios a los que no desea renunciar.

“Si a los deportistas y atletas les da beneficios en su rendimiento, ¿por qué no consumirla nosotros? Las carnes rojas son muy sabrosas, pero no todos los cortes son buenos y debemos saber cuál escoger. Lo primero es tener en cuenta la calidad de la grasa saturada que aporta. Mientras más magras, mejor”, comentó la actriz en su portal. En él explicó que consultó a su nutricionista sobre las propiedades nutricionales de este alimento y las resumió en cinco importantes puntos:

1. Aporta aminoácidos

Son necesarios para el ser humano y solo se encuentran en proteínas animales. Es por ello que al retirarlas totalmente de la dieta diaria es posible activar un cuadro de ansiedad, de depresión o de pánico.

2. Aumenta o mantiene la masa muscular

Gracias a su alto contenido de creatina que ayuda al crecimiento y el zinc que contribuye a la reparación y fortalecimiento de los tejidos.

3. Es fuente importante de hierro

Suministra las cantidades de hierro necesarias para que el cuerpo produzca hemoglobina y mioglobina, proteínas encargadas de transportar oxígeno en la sangre y en los músculos respectivamente.

4. Buena para los huesos

Ayuda a mantener la densidad de los huesos y Disminuye los riesgos de osteoporosis o fracturas.

5. Es fuente de vitaminas

Protege el sistema nervioso e inmunológico debido a su contenido de vitamina B12.

Esto no quiere decir que al terminar de leer este artículo te darás un atracón de carne o pararás en el primer lugar de comida rápida y pedirás una hamburguesa doble. ¡No! Debes incluirla racionalmente en tu menú y en las proporciones adecuadas.

De acuerdo al plato ideal creado por expertos en nutrición de la Universidad de Harvard, ¼ de tu bandeja de comida debe ser de proteína magra. Al respecto la Clínica Mayo indica que se debe comer máximo entre 5 1/2 y 6 onzas al día, para lo que sugiere servir la carne roja como contorno y no como contenido principal.

Por otro lado, la Clínica Mayo en sus reportes aconseja que al momento de comprar este alimento revises bien las etiquetas, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos regula que los cortes de res y cerdo se puedan etiquetar como magros o muy magros, para asegurarte elige las opciones de primera calidad, con la menor cantidad de grasa visible.

Debes tener en cuenta que los mismos cortes pueden tener nombres diferente: Hanger steak, para referirse a un filet, New York steak o solomillo o el T-bone o bife de lomo, entre otros.

En cuanto a la carne de cordero elige la paleta o pata de cordero, mietras si te decides por el cerdo puedes optar por el lomo, pata trasera, carré o costillas y el solomillo.

Cualquiera de estos tres tipos de protéicos debes acompañarlos con vegetales o frutas –que ocupen la mitad de tu plato– y el cuarto restante con granos integrales, aceites o grasas saludables de forma moderada (máximo una cucharada). Como bebidas, opta por agua, té o café.

Recuerda que a pesar de sus múltiples beneficios, el abuso al ingerir carnes rojas puede producir graves efectos sobre la salud (sobrepreso, problemas cardiovasculares y disfunción de órganos como el hígado y los riñones). Alterna su consumo con vegetales y otros alimentos ricos en proteínas como el pollo sin piel, pescado, huevos o frijoles.

El hecho de adoptar una dieta o régimen saludable no tiene que privarte del placer de la carne, solo debes consumirla con moderación y prepararla a la plancha o al horno para evitar agregarle grasas.