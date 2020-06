El tren de vida agitado que conlleva la modernidad, ha relegado el sueño a segundo plano, como algo que resta tiempo productivo y al que no se le da la importancia debida.

De acuerdo a especialistas en medicina del sueño las primeras 3 o 4 horas de sueño son las más importantes pues en ellas es que se segrega la hormona del crecimiento responsable también de la regeneración celular.

Según explica en Vogue el autor del libro The Power of Rest: Why Sleep Is Not enough, Matthew Edlund, el descanso no solo es cuestión de supervivencia sino que “mediante un sueño profundo y reparador nos sentiremos animados, nos veremos mejor y tendremos la oportunidad de vivir mucho y bien".

©iStock Un buen día comienza con un buen descanso nocturno



Para lograrlo es ideal seguir algunos hábitos que te permitan dormir lo suficiente y de forma profunda y reparadora.

Prepara el ambiente

La habitación debe estar destinada a dormir. Debe disponer de suficiente ventilación y el colchón debe cambiarse con cierta periodicidad.

Para dormir debes apagar todas las luces brillantes –esto incluye computadoras, tablets y smartphones– sus luces mantienen en alerta al cerebro, roban el sueño y evitan la la producción de melatonina.

Mantén una rutina de sueño

El mejor sueño lo alcanzarás al sincronizar tu reloj biológico con tus ritmos naturales de sueño: trata de acostarte y levantarte a la misma hora todos los días alcanzando 7 u 8 horas de sueño por noche.

Sigue una rutina antes de dormir para que mente y cuerpo se preparen para el descanso. Deben tratarse de actividades relajantes como leer un libro, tomar una infusión o hacer algunos ejercicios de estiramiento.

©Istock La manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias, antialérgicas, antibacterianas y sedantes.

Una infusión calentita antes de dormir

Una infusión de hierbas te ayudará a relajarte. Son excelentes opciones la manzanilla, el extracto de raíz de valeriana con propiedades calmantes, tilo o hierba buena.

Toma un baño

Deja que con el agua corra el estrés del día en la noche, justo antes de acostarte. Puede ser una ducha o puedes ir un nivel más allá si preparas una baño con aceites esenciales. Tomarte un tiempo para ti en el día es muy importante para relajarte y dejar atrás la ansiedad.