El verano nos hace cambiar de rutinas, empezando por el armario y pasando por el órgano más grande de nuestro cuerpo, la piel. Así que es el momento propicio para ayudar a que genere vitamina D y devolverle –si es lo que te gusta– ese tono bronceado que hemos perdido en estos meses.

Pero luego de ese baño de rayos solares, ¿qué debemos hacer? Es cuando empieza la rutina après soleil, especialmente si pasamos un largo día de playa o piscina, porque el sunscreen no lo es todo.

Toma nota de estos seis cuidados esenciales que debes darle a la piel luego de exponerla al sol, para así revivirla y prevenir el envejecimiento prematuro.

©iStock No es recomendable exponer por largo tiempo la piel al sol

1. Ducha refrescante

Cuando sumado al sol, la piel se impregna dearena, salitre o cloro y con ello se aumenta su deshidratación, lo mejor que podemos hacer es darnos una ducha con agua fresca y fría durante la jornada.

Esto ayudará a refrescar la piel y mantenerla limpia, y de ser necesario, deberás también aplicar nuevamente protector solar.

2. Limpieza profunda

Luego del día de disfrute, es ideal una buena limpieza, para eliminar esas impurezas, que generalmente traen consigo el protector solar mezclados con el sudor y demás residuos.

Para ello es recomendable usar tu limpiador favorito, ya sea en espuma o gel y extenderlo por toda la piel del cuerpo, mientras te das un buen baño.

Entre los productos para este paso, pueden probar el SkinCeuticals Simply Clean ($37.86), indicado para la piel normal o mixta, que purifica y suaviza su textura.

Otra opción beneficiosa es el Aveeno Soothing Bath Treatment ($6.97), a base de avena, que ayuda a aliviar y calmar la piel seca o irritada, al tiempo que la limpia y humecta, dejándola con aspecto saludable.

©iStock La hidratación de la piel es vital para mantenerla sana

3.- Dosis extra de hidratación

No sólo basta con una buena ducha y limpieza, la piel a diario requiere de mucha hidratación, y si es luego de recibir rayos solares, aún más.

La dermatóloga Francesca Fusco explicaba en Nylon, que “cuanto más bronceada (o quemada) se pone la piel, más hidratación pierde”.

Por ello es vital beber mucha agua y al mismo tiempo aplicar una loción o una crema hidratante, y si viene del refrigerador mucho mejor, para obtener esa sensación refrescante y calmante sobre una dermis ligeramente húmeda.

Ideal es la leche corporal La Roche-Posay Lipikar ($24) que provee lípidos y penetra inmediatamente la piel seca, reforzando la barrera cutánea a largo plazo y protegiéndola de agresiones externas. Un plus adicional es la Too Cool For School, Coconut Ceramide Mask ($6), una mascarilla facial especial para hidratar, refrescar e iluminar la piel en sólo 20 minutos.