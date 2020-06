Otro truco efectivo

Pero si buscas otra alternativa más original –y amigable a tu bolsillo– el mismo make up artist de Lupita también ha aplicado otros trucos igual de efectivos en la actriz, y es que en lugar de un lápiz labial usó sombras de ojos, pero ¿cómo lo hace? Según dijo a la revista Us Weekly, preparó los labios de la actriz con un lip balm, después los definió con un delineador de ojos de larga duración en azul intenso, y finalmente les aplicó una sombra color zafiro.

Si no deseas lucir un azul vibrante, puedes usar el color que desees, e ir agregando un poco de gloss transparente hasta lograr una textura homogénea y similar a la que llevó la famosa. “La clave para que el look sea atrevido y a la vez sofisticado, se trata de romper las reglas para lograr que los labios queden bien, por eso jugamos con sombras para lograr un matiz de azul que fuera profundo y rico, pero no demasiado osado”, señaló Barose.

©GettyImages Cada gusto es distinto, pero si debemos saber cuál nos favorece mejor

Pero… ¿a todas nos queda bien?

Si bien ya hemos visto que esta tendencia la han llevado no sólo morenas como Lupita Nyong’o, sino otras celebs de piel clara o bronceada, es importante señalar que si tu tono de piel es similar al de la actriz, lo mejor es decantarse por rojos granates y burdeos. Pero si eres de tez blanca te serán más favorables las tonalidades borgoña, chocolates o violetas.

Sea cual sea el color a elegir, recuerda que el resto de makeup no debe restarle importancia al labial, por ello es ideal no maquillarse en exceso, es decir, lucir una piel y párpados en tonos suaves y luminosos, llevar una buena cantidad de máscara de pestañas o un eyeliner llamativo, y así hacer un buen equilibrio en el beauty look.