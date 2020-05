Truco #5: Apuesta por una sombra suave y un labial intenso

Para los ojos podrás inclinarte por una sombra suave o incluso utilizar el rubor para darle vida al párpado, riza tus pestañas y aplica rímel desde la raíz para lograr mayor definición en la mirada. Puedes teñir tus labios con un color rojo intenso o vino tinto, utilizando un delineador del mismo tono para lograr mejor definición. El acabado mate resultará muy favorecedor y en tendencia.

Truco #6: Resalta los puntos elevados del rostro

Finalmente aplica toques de luz con ayuda de tus dedos y con un aceite facial natural y nutritivo. Asegúrate de darle un sutil toque de brillo justo en la zona más alta de los pómulos, el puente de la nariz y en el hueso de las cejas, para destacar con luz esas facciones.

©@oliviamunn

Podrás encontrar productos para el cuidado de la piel a base de aceite o fórmulas ligeras, que te ayudarán a conseguir el efecto esperado. Aquí algunas opciones: Bareminerals oil obsessed total cleansing oil ($30), Clinique take the day off makeup remover for lids, lashes & lips ($9.50), Sonya Dakar Flash Facial ($95), Fresh Vitamin Nectar Moisture Glow Face Cream ($42), Sonya Dakar Organic Omega Booster ($52) y Olay Eye Serum ($16.99).

©Amazon y Sephora

Así que ya lo sabes… Sigue estos trucos de belleza y potencia tu makeup al máximo como toda una celeb. ¿Qué esperas?



Suscríbete a la newsletter de HOLA! USA. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.