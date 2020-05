A casi dos años de haber traído al mundo al pequeño Santiago, Eva Longoria luce una silueta envidiable. ¿Cómo lo logró? La actriz se ha dejado ver en las redes sociales a lo largo del proceso –que ha sido como ella misma ha declarado en múltiples entrevistas “sin presión” y “sin prisa pero sin pausa”– con rutinas de ejercicios que mezclan el uso de pesas y prácticas de yoga, pero además de un pequeño truco: ha prescindido de 3 alimentos clave en su dieta.

©@evalongoria Eva no desaprovecha oportunidad para pasar un rato en la playa con su familia y lo comparte en las redes sociales

A su ritmo

Todo a su debido tiempo, pues la actriz de 45 años, disfrutó su embarazo y postparto “sin sucumbir a ninguna presión” por recuperar su peso inicial, tal como contó a People, y fue cuando su bebé cumplió casi los 6 meses que retomó su entrenamiento físico. Al cabo de un año ya había recuperado su figura.

Fórmula infalible

Una buena alimentación y el acondicionamiento físico van de la mano como una ecuación inseparable es la premisa que Eva defiende y que reafirmó durante una entrevista para Vogue Australia. Pero la máxima que aplicó en su dieta consistió en eliminar 3 alimentos que le han permitido bajar rápidamente de peso: carbohidratos, azúcar y vino. “No he bebido vino. No he tomado azúcar. No he visto un carbohidrato en mucho tiempo”, reveló en una entrevista a US Weekly.

©@evalongoria De acuerdo con Gabriella Fontanilles en su libro El Arte del parto, “si el régimen en la gestación ha sido equilibrado y el aumento de peso normal, la mujer recuperará su línea y cintura en algunos meses de forma natural”.

Cero carbohidratos y azúcares...

Lo sorpresivo de esta revelación tiene que ver con el vino, pues en el caso del azúcar y los carbohidratos, se sabe que son los principales alimentos que –en exceso– contribuyen a subir de peso pero también en su justa medida son los que principalmente dan la energía inmediata y estructural al cuerpo. Para hacer las dietas llamadas Low Carb , es importante seguir la guía de un nutricionista o sus efectos pueden ser perjudiciales y hasta contraproducentes.