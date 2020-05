El truco de Beyoncé para un maquillaje 'a prueba de conciertos'

Durante un concierto en el que hay que estar en contínuo movimiento e interactuar con el público, es lógico preguntarse cómo hacen las cantantes para lucir 'perfectas' por horas. Lo normal es que con el sudor y el calor, el makeup se caiga o se corra arruinando el beauty look. Pero esto no es un problema para Beyoncé, así lo ha demostrado una y otra vez en sus puestas en escena, en las que no solo deslumbra por sus movimientos y su vestuario sino por su impecable makeup.

La estadounidense tiene el secreto de belleza 'a prueba de shows' y su makeup artist, Sir John, reveló en redes sociales los trucos de los que se valió durante el festival de música Coachella para que su maquillaje durara por horas: “todo se trata de usar capas”, afirmó además para la revista Elle. Así que toma nota, puede que lo tuyo no sea salir al escenario, pero quizás para una noche de baile quieras verte impecable durante horas.

©GettyImages El makeup artist de Beyoncé reveló los trucos para un makeup de larga duración

Sir John afirma que un truco es empezar por tu rutina de belleza diaria. Si sabes que tendrás un día largo, debes dejar de lado las cremas hidratantes, especialmente si se tiene piel grasa: "Si tu piel está seca, la base tendrá algo a qué aferrase. Incluso la mejor crema del mundo se oxidará y levantará ligeramente la base" explicó. Y si no puedes vivir sin tu moisturizer, usa uno a base de agua.

El siguiente paso es aplicar un primer y base que no contengan mucho aceite. El maquillador sella este paso con polvo. "No uses un heavy pressed powder, sino opta por polvos sueltos. Deseamos que la piel respire. Si la piel no respira, el maquillaje se levantará", contó el afamado maquillista.

©GettyImages El maquillador de Beyonce reveló que usa sombras en crema y luego tres capas de maquillaje 'para que nada se mueva'

Para las mejillas y ojos, el makeup artist de Beyoncé utiliza el mismo concepto de capas: Primero aplica un blush en crema y encima da un acabado final con blush en polvo. Para los ojos: "Uso sombras creamy y luego coloco encima tres capas de eyeshadow para que nada se mueva". Las cejas también reciben el mismo tratamiento, primero utiliza un lápiz de un tono más claro del de la ceja para definirlas y rellenar los espacios vacíos. Al ser cerosos, los polvos traslúcidos se adhieren a él perfectamente.

Pero si todavía tienes dudas y quieres recrear este look para una ocasión especial, compartimos contigo algunos productos que empleó Sir John para dejar radiante por horas a Queen Bey.