Texturas ultra ligeras a los 40

A partir de los 40 debes apostar por makeups satinados y olvidarse del efecto máscara o de full cobertura cuyo resultado suele sumar años. Las fórmulas deben ser ligeras para aportar naturalidad al rostro y el truco es comenzar a maquillar desde el centro hasta llegar a los bordes del rostro con movimientos delicados que apenas rocen la piel para no recargarla con producto. Elizabeth Arden Prevage Anti-Aging Foundation Broad Spectrum Sunscreen SPF30 ($65) y Clinique Even Better Makeup Broad Spectrum SPF15 Foundation ($24.47), son algunas alternativas que puedes contemplar para lograr el objetivo.

A los 50 elige fórmulas multiuso

En este momento, la base no solo será necesaria para obtener buena cobertura y una piel luminosa, sino que el cosmético que elijas debe aportar hidratación y protección. Es por eso, que lo mejor será inclinarse por aquellos productos ricos en activos anti-edad y con cobertura moldeable, dándole a la piel lo que necesita para lograr un aspecto jugoso y fresco. Clarins Extra Firming Foundation SPF15 ($60.77) y Estée Lauder Double Wear ($34.87), pueden ser grandes aliadas.

©Istock

Un tono más claro a los 60

Sin duda las bases con efecto lifting, serán las más apropiadas para esta etapa, creando un efecto tensor en la piel y haciendo que luzca más joven. De igual manera considera que un tono claro o levemente por debajo del color natural de tu piel, aportará luminosidad y suavizará los rasgos, logrando un efecto rejuvenecedor. Giorgio Armani Designer Lift SPF20 ($85) y Vichy Liftactiv Flexiteint ($21.99), pueden resultar ideales.

Así que... ¡Selecciona la base ideal según tu edad! y aplica los trucos que compartimos contigo y verás como tu piel lucirá radiante y luminosa.