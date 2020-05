5 usos de la bruma facial que cambiarán tu piel

Uso #3: A modo de serum

Otro de los usos que puedes darle a tu facial mist es aplicarla a modo de sérum, ya que algunas cuentan con ingredientes activos, que permiten sustituir el suero habitual por este producto. Asegúrate que dentro de ellos se encuentren la Vitamina C, el ácido hialurónico o el colágeno, para que la nutrición sea más efectiva y logres conseguir un aspecto jugoso en la piel de tu rostro. Collistar Collagen Molecular Spray- Anti-Wrinkle Firming ($28) o Olay Face Mist Hydrating Facial Spray, Energizing Essence with Vitamin C & Bergamot ($9.94) son parte de las posibilidades.

Uso #4: Antes de dormir

Vaporizar un mist después de limpiar y lavar el rostro por la noche —sin aplicar otro producto— será una excelente y sencilla práctica, pues la piel del rostro no se saturará y podrá respirar mientras dormimos. Además algunas por su aroma te ayudarán a relajarte para conseguir un sueño reparador que se reflejará en tu dermis. Puedes inclinarte por aquellas brumas, cuyas composiciones sean nutritivas y reparadoras como The Body Shop Coco Calming Face Mist ($9.50) o Avène Thermal Spring Water ($18.50) para lograr un efecto calmante y rejuvenecedor.

©Istock

Uso #5: Cómo aliada de belleza en los viajes

Y si tienes que moverte de casa y muchos factores interfieren en el buen aspecto de tu rostro, las brumas serán las más indicadas para reparar de inmediato la apariencia reseca, refrescando a la piel y manteniendo una textura ligera y luminosa. Sólo tendrás que pulverizar sobre el rostro a lo largo del día para lucir radiante y fresca. En estos casos las fórmulas ligeras o de aguas enriquecidas, serán las más indicadas, como por ejemplo La Mer Brume ($89.95) o Clinique Moisture Surge Face Spray Thirsty Skin Relief ($25.50).

©Amazon

Así que… ¡apuesta por los mists! Y presume de un aspecto fresco, juicy y resplandeciente cuando lo necesites, sin mucho esfuerzo. ¿Ya cuentas con una en tu tocador?