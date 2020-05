La cantante Karol G está en boca de todos. Desde que la canción Tusa, que canta junto a Nicki Minaj, seconvirtiera en un hit mundial, su nombre ha pasado a ser de interés colectivo no solo por su talento artístico, sino también por su estilo y beauty looks. Y es que mientras sus outfits destacan por tener aires urbanos donde no faltan los colores vibrantes y el brillo, cuando se trata de belleza, la artista destaca por la naturalidad de sus makeups, donde es fácil apreciar el gran cuidado que da a su piel y cuyo secreto no ha dudado en compartir con sus seguidoras.

©GettyImages La colombiana es role model para muchas mujeres por su llamativo estilo y sus beauty looks

Aceptarse a sí misma

Karol G reconoce que durante mucho tiempo luchó por encajar dentro de los cánones de belleza impuestos por la sociedad, hasta que entendió que bastaba con ser ella misma y lograr el éxito gracias a sus méritos artísticos.

Eso no quiere decir que en la actualidad, no existan momentos en los que se sienta insegura consigo misma, tal como comentaba en una entrevista a The Beauty Effect, todos los días se mira en el espejo recordando la frase "en la variedad está el placer" y que debe amarse por quien es. Ese es precisamente el ejemplo que quiere dar a sus seguidores.

©@karolg Para ella, lo esencial es aceptarse por quien es y aceptar que la belleza viene en todas las formas

El skincare es fundamental

La aceptación de sí misma no significa disminuir los cuidados, por el contrario, una de sus prioridades es mantener su cara flawless para llegar a la vejez con una piel impecable. Para ello, la celeb utiliza cremas específicas que se adecuan a su tipo de piel y mantienen las zonas más delicadas –como el contorno de los ojos– completamente hidratadas. Además –asegura en la publicación– “me cuido muchísimo las manos y el escote porque ahí es donde se nota la edad”.

©GettyImages Cuidar su piel es lo principal en su rutina de belleza; mientras su maquillaje siempre es sencillo y en colores tierra

Al maquillarse



Si se trata de makeup, la cantante confiesa que prefiere hacerlo ella misma pues nunca se ha sentido a gusto con los makeup artists . Es por eso que decidió aprender profesionalmente y así poder plasmar en su rostro el estilo con el que más cómoda se siente.

La cantante aplica un par de trucos para asegurar su larga duración. Antes de comenzar con su rutina de maquillaje, envuelve un trozo de hielo en una tela y lo aplica sobre mejillas, frente y nariz, “Así el maquillaje no se cae ni con el sudor”. Mientras que para aplicar las sombras de ojos, humedece la brocha con agua antes de aplicarlas darles mayor fijación.