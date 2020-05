El formato del Root Touch Up hace que la aplicación sea más precisa que las fórmulas en spray. Su fórmula es resistente al agua y también lo podrás usar para rellenar partes del cuero cabelludo para crear un efecto de densidad y grosor al instante. Así también lo explicó para Allure, Jen Atkin, estilista de Jessica Alba , Katy Perry y Sofía Vergara.

La experta también dio algunos consejos sobre su uso: “Hago un barrido (con la brocha) alrededor del rostro, y detrás del cuello si hago un moño o una cola de caballo para rellenar zonas menos pobladas, así el cabello se ve más grueso especialmente en fotos”.

¡Pero, cuidado! Ten en cuenta que a diferencia de los tintes de peluquería o aquellos que compras en el drugstore –permanentes o semipermantes–, el efecto de este producto no es tan duradero, es más bien una solución momentánea que te sacará de apuros.

©@chisappleton1 El producto es ideal para melenas con destellos dorados

Como dato extra, te contamos que además de Appleton y Atkin, otro estilista tampoco se resistió a los efectos del Root Touch Up. Michael Canalé, colorista de Jennifer Aniston , le contó a Page Six Style que este producto es una excelente opción si no te atreves a aplicarte tu misma el tinte. Ahora cuentas con la solución rápida y fácil recomendada por los estilistas más top. Olvídate de las raíces y gana la batalla con tu nueva arma secreta ¡en segundos!