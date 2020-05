También incluye en su dosis diaria cápsulas de saúco negro Black Elderberry Capsules de Gaia Herbs ($24.00) que ayuda a combatir los síntomas del resfriado común por su gran cantidad de antioxidantes. Y para aumentar la energía y reducir la inflamación ingiere cápsulas de hoja de olivo Olive Leaf Capsules de Supreme Nutrition ($26.00).

En esta lista, no podía faltar la vitamina C que es un antioxidante conocido por sus efectos positivos en nuestro organismo, incluída la piel. Lypo-Spheric Vitamin C Packets de LivOn Laboratories ($33.00) le da un boost a su sistema inmunológico. Kourtney prefiere la Vitamina C liposomal porque tiene una mayor concentración de vitamina y el cuerpo la absorbe mejor.

©Poosh Kourtney ama compartir los suplementos por los que jura con sus seguidores

Y finalmente, a Kourtney le gusta aprovechar las propiedades de la miel. Su preferido, el B. Powered Superfood Honey de Beekeeper’s Naturals ($40.00) que está considerado un super alimento ya que mezcla propóleo, jalea real y polen de abeja, que refuerzan el sistema inmunológico y llenan el cuerpo de energía esos días que te encuentras débil. Puedes consumirlo agregando una cucharada a tu té de la mañana.

Con estas recomendaciones, la fundadora de Poosh muestra una vez más que, cuando quiere mantenerse sana, prefiere las bondades de las opciones que le ofrece la naturaleza.