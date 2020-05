Eiza Gozález y Dua Lipa lo aprueban: ojos a todo color, el maquillaje de la temporada

Cara Delevigne propone una forma más atrevida y creativa, llevando no solo un tono, sino tres que crearán una combinación explosiva, con distribución de color block. La modelo demostró que no debemos limitarnos ni en color ni en espacio, pues la misma gama de tonalidades la llevo a la línea inferior de los ojos para hacer un look completo y aprovechar cada centímetro para el arte del maquillaje.

Crea tu propia conbinación y recrea esta original propuesta. ¡No te arrepetirás!



©@hungvanngo Si no quieres arriesgar demasiado deja el protagonismo a tu colorful eye makeup con el resto del maquillaje en tonos naturales

Y no te animas a llevar esta tendencia en su máxima expresión, pero quieres dar un paso colorido Eiza González tiene la propuesta perfecta para ti. Crea un smokey eye en tonos vibrantes y deja el resto en tonos nude para crear un look balanceado, pero igualmente llamativo.

©@amaralanegraaln Puedes llevar dos tendencias en un solo make up. Ojos coloridos con labios ombré. No hay límites si quieres despertar tu lado artístico en el maquillaje

Haz la prueba con tonos joya y luce tu mirada al máximo como Amara la Negra. La cantante y actriz destacó su piel bronceada con con colores contrastantes y de acabado brillante para lucir un beauty look de lujo en tonos morados, azules y dorados.

Y si quieres llevar esta tendencia del full color al extremo, te recordamos que muchas marcas de maquillaje te ofrecen ahora máscaras de pestañas en tonos saturados de azul, verde, fucsia o morado con los que aumentar el poder de tu eye makeup.