Geraldine Bazán comparte 4 sencillos pasos para desmaquillar la piel

Para Geraldine Bazán el cuidado de su rostro es una prioridad. Y es que a la actriz le aterra que el exceso de maquillaje perjudique su piel (de hecho ha confesado que le han salido granitos). Así que para neutralizar los efectos secundarios de la base, el compacto, el iluminador y demás, es fiel a una rutina nocturna para remover el maquillaje como toda una pro. Orgullosa de compartir sus secretos con fans y seguidores, no ha tenido reparos hacerlo a través de un video publicado en una conocida red social. Mira cada uno de los pasos que la celeb aplica para eliminar todo rastro de impurezas en su cutis antes de irse a la cama.

©@geraldinebazan Geraldine Bazán es fiel a una rutina de belleza nocturna

Los extenuantes días de grabación y múltiples compromisos le exigen a la también presentadora de televisión enfrentarse casi a diario con el maquillaje. Sin duda, luce realmente espectacular con su piel flawless, iluminada y sensuales maxi pestañas, pero ¡todo en exceso puede causar daños! Para evitarlos, cuando llega a casa luego de una exigente jornada laboral, se permite un momento para ella innegociable: una ducha de agua ‘calientita’ como ha explicado en el tutorial. El plus de este time off, es que lo aprovecha para desmaquillarse.

Primer paso: masaje

El primero de ellos, incluye una herramienta muy especial: El Foreo Luna 2 , un masajeador y limpiador facial antiedad que la ayuda a remover todas las impurezas causadas por el maquillaje y la contaminación.

©@geraldinebazan La actriz apuesta por el Foreo Luna 2 para limpiar su piel

Para usarlo, previamente aplica sobre el cepillo unas gotas de limpiador facial para luego masajear suavemente durante dos minutos. La mexicana recomienda usar el limpiador que vaya mejor con tu piel. Queremos ayudar, así que te recomendaremos dos excelentes opciones. Garnier SkinActiveSoothing Milk Face Wash with Rose Water ($9) que contiene agua de rosas y es ideal para pieles sensibles y Superfood Cleanser de Youth to the People ($36) que está formulado con antioxidantes que te brindarán una máxima limpieza.

Segundo paso: aplicar ácido hialurónico