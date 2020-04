Millie Bobby Brown sabe que la prevención es la mejor aliada para lucir una piel saludable por mucho más tiempo y, con tan solo 16 años, ya practica rituales de belleza para preparar su piel contra el envejecimiento prematuro. Mientras dormimos, la piel se regenera y se recupera de los excesos a la que fue sometida durante el día. Por ello, la actriz de Stranger Things quiso compartir con sus más de 32 millones de seguidores una rutina de cuatro pasos ideal para realizar durante la cuarentena.

©@milliebobbybrown Millie apuesta por una mascarilla calmante de su propia línea de cosméticos



La joven estrella publicó en su perfil un un video donde se le puede ver en compañía de su cuñada Rachel, en el que compartió el paso a paso de su rutina especial:

1. Aplica una mascarilla

Cuando tienes tu propia línea de cosméticos, más te vale que confíes en tus productos. Y como muy buena embajadora, las propuestas de Florence by Mills, reinan en la rutina de belleza nocturna de esta famosa (si no los tienes a mano, puedes usar otros productos con propiedades similares).

Así que el primer paso es apostar por la Better Together Peel Off Mask Duo ($13.20), un dúo de mascarillas brillantes y despegables. Millie optó por la versión calmante (color rosado) y la aplicó con un pincel por todo su rostro (excluyendo el contorno de ojos); mientras que Rachel usó la detox (morada). Ambas, las dejaron actuar durante 30 minutos.