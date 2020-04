Jessica Alba tiene el secreto para mantener una figura fit sin sacrificios extremos, sin pasar hambre ni sufrir por dejar de comer delicioso. Se trata de una dieta conocida como Fab Four, diseñada por su nutrionista Kelly LeVeque y es muy sencilla: consiste en comer de todo incluyendo siempre cuatro tipos de alimentos proteínas, grasas, fibras y verduras de manera equilibrada.

El fundamento de este método es que los Fab Four son elementos que alargan la curva del azúcar en la sangre y por lo tantodisminuye esa urgente sensación de hambre que genera ansiedad y te lleva a picar y satisfacer antojos a toda hora. Además, el equilibrio de la dieta proporciona balance nutricional y hormonal que favorece el mantenimiento de un cuerpo sano.

©@jesicaalba La belleza externa es reflejo de la salud interior

En el caso de la actriz que también es madre y empresaria, recurrió a una nutricionista porque se sentía agotada y sospechó que no se trataba tan solo de no dormir lo suficiente. En una entrevista con Well + Good, Le Veque reveló que al revisar la dieta de Jessica descubrió que ella acostumbraba a saltarse algunos desayunos y había eliminado los azúcares llevándola a ansiar carbohidratos durante el día, entonces recomendó para esta primera comida sus famosos smoothies .