Zendaya y su producto estrella de $10 para un maquillaje con acabado natural

Con un impactante video subido a una de las plataformas audiovisuales más populares, Zendaya ha dejado muy claro que en temas de maquillaje se decanta por el minimalismo: “menos productos, menos make up tools”. La artista de 23 años tiene mucho qué decir y esta vez ofreció un paso ‘mágico’ para lucir el acabado dewy que luce en sus maquillajes ¿Lo mejor de todo? ¡Solo cuesta $10!



©Youtube Zendaya hace gala de la tendencia que reina entre muchas celebs donde menos es más: "menos make up, menos tools"

Durante el minitutorial la actriz comenzó a aplicar el corrector de capas en su rostro limpio e hidratado, luego el polvo de fijación, el bronceador y un rubor cremoso que aplica con los dedos. Luego se coloca rímel y pigmenta sus cejas con un makeup en polvo, para llegar al esperado "paso mágico": un tubo de Aquaphor que se aplica en los pómulos hasta la sien y en el puente de la nariz con sus dedos.

©Amazon Para talones agrietados, para hidratar las cutículas, para rozaduras en los pies, para la pañalitis y hasta para curar tatuajes: Aquaphor es realmente una pomada multifuncional.

"Es como el sudor, pero no lo es", dice pícara y cómplice a la cámara mientras aplica en la nariz el Aquaphor. Y no deja de hacer la salvedad: "Si sueles tener una nariz brillante, no hagas esto".