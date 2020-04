No hay nada más cierto en el mundo de la belleza que esa premisa que establece: “una piel limpia es una piel sana”. La La Anthony es fiel creyente de esto, por lo que no da inicia su rutina nocturna sin haber hecho una cosa fundamental: desmaquillar. Antes de aplicar serums e hidratantes, es básico deshacerse de cualquier rastro de base, polvo, corrector o cualquier otro producto aplicado, y así asegurar que la rutina de skincare tenga los mejores resultados. Una buena limpieza será también importante si deseas evitar que aparezcan erupciones indeseadas debido a poros obstruidos si quedan restos de maquillaje.

©GettyImages La La confiesa que hidratar también forma parte importante de su rutina diaria y su rostro hermoso

La estrella de televisión aseguraba a IntoThe Gloss que no siempre los mejores productos son lo más costosos y reveló sus dos esenciales para preparar su piel para cremas antes de dormir. ¿Preparada para el gran secreto? La buena noticia es que por menos de $7.00 puedes tener esto en tu baño.

©Ulta Estas toallas de Neutrógena son hipoalergénicas, por lo que no irritan la piel y evitan rojeces

Las Fragrance free makeup remover cleansing towelettes de Neutrógena ($6.99) nunca faltan en las noches de La La, ¿y cómo no? si prometen eliminar el 99% del maquillaje en el rostro. Sólo ten en cuenta que si usaste productos waterproof o bases de gran cobertura, no te debe dar miedo sacar una segunda toallita para estar segura de que no han quedado rastros.