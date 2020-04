Una melena saludable, brillante y perfecta es –probablemente– el anhelo no tan secreto de muchas. Si bien existen decenas de tratamientos capilares en la actualidad, Tini Stoessel confía en un producto específico que le permite mantener su espectacular long hair fresco y sedoso a diario. Nos referimos al shampoo micelar que, al igual que el agua formulada para el rostro, contiene moléculas que limpian a profundidad el cabello sin resecarlo ni alterar el color.

Las micelas son las responsables de esta acción, pues atraen como diminutos imanes las impurezas acumuladas por efectos de la contaminación, sprays, lociones para peinar o el exceso de grasa desde la raíz hasta las puntas. Además, estos nuevos beauty essentials tienen agentes hidratantes que retienen la humedad, fortificando las hebras desde las primeras lavadas. Con razón la hermosa modelo y cantante argentina lo integró a su rutina de belleza.

©GettyImages La actriz, cantante y modelo argentina ha hecho de su cabello su sello de identidad

Cuidados de celebrity

El constante ir y venir de una gira de conciertos, sesiones de fotos y looks de alfombra roja podrían hacer que la novia de Sebastián Yatra aplazara a sus ratos libres el cuidado de su long hair. Sin embargo, la nueva presentadora de La Voz España es una fanática confesa del champú micelar, ya que no precisa ninguna aplicación especial. Por eso, siempre vemos que resalta al máximo este rasgo tan femenino en cada uno de los selfies que publica en redes sociales.

©Wallmart El champú micelar limpia profundamente el cabello por sus moléculas activas

Sin sulfatos ni siliconas

La tecnología micelar utiliza diferentes compuestos con propiedades tanto del agua como del aceite. De hecho, estos surfactantes son los que emulsionan cuando masajeas el cuero cabelludo al estar en la ducha. Además, los shampoos micelares no contienen sulfatos, parabenos o siliconas, eliminando tres de los agentes más dañinos de su formulación. Entre las opciones está el Pantene Micelar Champú con Pro-V (Wallmart, $9.99), el favorito de Tini quién, además es embajadora de la marca.