Con 50 y 43 años respectivamente, Jennifer Aniston y Reese Witherspoon siguen luciendo tan jóvenes, bellas y saludables como cuando empezaron sus carreras de actrices. Lejos de lo que pueda pensarse, su secreto no radica en métodos enfocados en los retoques externos, sino en rutinas que trabajan al cuerpo desde el interior.

Ambas afirman seguir sencillas pautas, como tomar jugos verdes todos los días, hacer ejercicio 6 veces por semana, no comer nunca frituras, y guardar ayunas de 16 horas diariamente. Así lo confesaron en una entrevista a Radio Times, y aunque parece una forma de vida muy disciplinada tienen al menos cada semana, un cheat day en el que todo está permitido y pueden descansar y saciar cualquier antojo.

©GettyImages Las actrices han sabido como mantenerse en forma desde el interior

De acuerdo con un estudio publicado en Journal of Human Nutrition and Dietetics, los regímenes de dieta basados en hábitos son beneficiosos y permiten no solo perder peso sino mantenerlo. Es por esto que, para mantener el peso ideal, cada persona debe adoptar una alimentación saludable e incluir diariamente una rutina de ejercicio.

¿Qué es el intermittent fasting?

Esta forma de ayunar por intervalos de tiempo se conoce como intermittent fasting (IF) y se basa en los hábitos de nuestros antepasados, quienes pasaban largos periodos en ayuna. Según los promotores de esta técnica el cuerpo humano está diseñado para estar sin comer durante horas para optimizar la digestión y el rendimiento físico y defienden que el exceso de comida es la causa de múltiples enfermedades.