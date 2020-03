Sabemos que Kim Kardashian puede ser blanco de envidia por muchas razones: su figura, sus looks y, por supuesto, su espectacular melena. Cuando se trata de experimentar con ella, la empresaria e influencer ha probado distintos cortes de cabello ¡y ni hablar del color!, la madre de cuatro pasa con facilidad de su castaño oscuro natural a matices platinados, ¡hasta tonos rosa!

Ciertamente, estos procedimientos pueden perjudicar la salud del cabello hasta maltratarlo y dejarlo quebradizo. Sin embargo, nada de eso parece afectar a la celeb, quien siempre presume de un pelo bien cuidado, aunque esto tiene que ver, simplemente, con el efectivo método que sigue para mantenerlo intacto. ¿Quieres averiguarlo?

©@kimkardashian La famosa empresaria ha teñido su cabello de rubio y otros colores en más de una ocasión

Se trata de Olaplex, un tratamiento de tres pasos que se encarga de hidratar, reparar y fortalecer el cabello ante losefectos secundarios de los tintes y el secador. A diferencia de los demás productos, cuyos efectos tienen menor duración, Olaplex penetra hasta la raíz y se mantiene por más de mes y medio.

Esto sucede porque su principio activo trabaja a nivel molecular, eliminando la reacción negativa del oxígeno con enlaces de sulfuro en las cabelleras alteradas térmica o químicamente. Eso sí, es importante tomar en cuenta que no se trata de un acondicionador, pues carece de silicona, proteínas o productos animales.

©@kimkardashian Kim compartió en redes sociales el proceso de Olaplex dentro de sus teñidos

Los dos primeros pasos de aplicación deben ser colocados por un profesional en cualquier centro de belleza especializado con el pelo seco y sin lavar. Una vez listo, se utiliza el producto que se encuentra en la botella Nº1 —como aparece marcada—, se mezcla con agua y se distribuye por todo el cabello durante la coloración o decoloración, según sea el caso.

Inmediatamente se añade el contenido de la botella Nº2, que cuenta con la fórmula reparadora, y se le deja actuar por veinte minutos para luego enjuagarse. Puedes conseguir el Olaplex Salon into Kit for Professional Use, que incluye una botella del Nº1, dos del Nº2 y su aplicador, por $250.