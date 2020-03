Las cifras de casos confirmados de coronavirus (COVID-19) han ido en incremento; se tienen registrados más de 110 mil casos en 108 países. Tan solo en Estados Unidos hay 423 casos confirmados, de acuerdo con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Por ello, millones de personas toman sus precauciones, incluso celebridades como Thalía han usado sus redes sociales para dar a conocer algunas de las medidas que llevan a cabo en su vida diaria.

La intérprete de No me acuerdo compartió con sus fans una serie de medidas y explicó la importancia de cada una ellas. La primera fue llevar la cabeza cubierta; justo como ella aparece en el video; con una gorra y un hoodie (sudadera con capucha). Thalía explicó que los virus y las bacterias también pueden estar en el cabello y que, al llevarlo suelto, es probable que estos se queden ahí.

Otra de sus recomendaciones fue el uso del aceite de árbol de té (tea tree oil en inglés) el cual, según ella, actúa como un escudo contra las bacterias y los virus en el ambiente. “Siempre que viajo o voy a lugares con mucha gente uso el tea tree oil. Me pongo unas gotitas en mi dedo y me lo pongo en la nariz”, explicó la cantante. “Es como una barrera natural, a todos lados jalen con este, aunque es más contra bacterias o cuando estas congestionado no importa, todo lo que ayude suma”.