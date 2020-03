Agregó la experta que comer un bagel representa el consumo de 12 cucharadas de azúcar. La recomendación es optar por porciones con menos de cinco gramos de esta sustancia y en lugar de procesados o refinados, elegir carbohidratos complejos, para lograr el balance que requiere el organismo.

Ella asegura que Kim ya es toda una experta en controlar y “jugar” con lo que come. Y para que cada día vayas aprendiendo aconseja Heimowitz que analices lo qué estás haciendo, sugiere contar la cantidad de azúcar que comes en un día y reducirla a la mitad y poco a poco disminuir y un poco más hasta llegar al consumo adecuado de cinco gramos diarios. Aunque recuerda que no se debe llegar a ser completamente sugar free.