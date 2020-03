A casi todas nos ha tocado en algún momento hacerle frente a las indeseadas ojeras. Lo ideal para combatirlas es comenzar desde adentro con buenos hábitos alimenticios, hidratación suficiente y el tan necesario descanso, pero eso no siempre es suficiente. Así que siempre que sea necesario podemos acudir al maquillaje como gran aliado para corregirlas al instante o disimular su aspecto. Puede parecer sencillo, pero lograr un efecto natural tiene sus 'secretos'.

Por su suerte, el makeupartist de Beyoncé, Sir John, ya tiene esto resuelto. Así es, el maquillador, quien también tiene en su cartera de clientas a otras celebs como Cate Blanchett, Priyanka Chopra y Kim Kardashian, compartió con Vogue el truco beauty para lograr disimular este problema que hace parecer nuestra mirada cansada –y nos hace parecer mayores–.

©GettyImages Beyoncé deslumbró con un blazer dress con flecos hasta los pies y cubierto con cristales

Al maquillar los ojos, es importante tomar en cuenta ciertos aspectos, como por ejemplo usar tonos neutros siempre le dan al look una elegancia sutil. "Un marrón cálido, un tono más oscuro que la propia tez" favorece y enfatiza la mirada. En cuanto a las ojeras, explica que "un corrector con base melocotón o rosada (con cierto matiz cálido) neutralizará las zonas azuladas".

Sin embargo, el afamado makeup artist confesó durante otra entrevista a Kienyke que no es necesario cubrir por completo esta zona bajo los ojos, “A mí me gusta que se vea un poco la ojera o el color natural del párpado. No hace falta alicatarse la cara de la frente a la barbilla. Y no te cubras las pecas. Nunca. Que se vean. Son preciosas y muy sensuales”.