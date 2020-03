Muchas estrellas aplican los trucos más básicos -y caseros- en sus rutinas de belleza, como Victoria Beckham, quien, al igual que muchas celebs, incorpora el aceite de coco para cuidar de su piel. Se trata de uno de los super alimentos más trendy del momento que también ha conquistado a la afamada diseñadora de modas. El coconut oil se ha convertido en todo un indispensable para una dieta saludable y que también ha demostrado dar excelentes resultados cuando se trata del cuidado de la piel.

©@victoriabeckham Victoria Beckham no teme mostras su piel al natural

La ex Spice Girl confesó para Into The Gloss que incluye ingredientes poco convencionales al cuidarse. “Mi secreto corporal es Weleda Skin Food, me encanta porque no es particularmente caro y puedes encontrarlo en cualquier lugar”, expresó la diva quien además aplaudió la textura espesa y ‘mantecosa’ de este tratamiento con alto poder reparador.

©Dermstore Este producto hace que la piel de la celeb se mantenga hidratada

Y toma nota, si deseas preservar esebronceado canela, sigue este consejo de Victoria: “Cuando estoy bronceada, lo mezclo con aceite de coco, el mismo que usas para cocinar, y cubro todo mi cuerpo con él. Supongo que a algunas personas puede que no les guste la sensación grasosa en su cuerpo, pero me ayuda a conservar el color”.

Pero… ¿Por qué es fiel a esta mezcla de productos?

Investigamos y la Skin Food de Weleda ($19 en Dermstore), es una crema indicada para pieles muy secas, agrietadas y dañadas que nutre y repara cualquier zona del cuerpo intensamente. Los extractos de plantas medicinales como el pensamiento silvestre, manzanilla y caléndula suavizan la textura de la piel dándole una apariencia sana e hidratada.

Mientras que el aceite de coco, además de mantener la piel hidratada, contiene antioxidantes que retasan el envejecimiento, al reestablecer su pH. Además, es de rápida absorción, ofrece una acción antiinflamatoria y lee bien, es excelente como protector contra los rayos UV.

©Istock El aceite de coco tiene una cantidad enorme de beneficios para la piel

Así que no lo olvides, para gozar de una piel realmente hidratada y alargar tu bronceado, este match de productos sera fundamental. A Victoria Beckham le ha funcionado muy bien. Eso sí, recuerda ante todo la protección solar previa. ¡Así que goza de una piel hermosa al estilo de esta famosa!