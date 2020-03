“Me rompí el dedo medio cuando estaba en la escuela. No hay mucho que se pueda hacer al respecto, así que tuve que dejar que se curara solo y se soldara como quisiera”, contó. “Cuando flexiono el pie izquierdo, todo está bien, los dedos están en su sitio, pero si flexiono el derecho, fíjense bien en el tercer dedo: ese pequeño está fuera de su lugar”, explicó, haciendo unos movimientos con sus pies.

Kylie Jenner y su famosa cicatriz

Esta no es la primera vez que Kylie comparte al mundo sus imperfecciones. En el pasado, la menor del clan de las Kardashian-Jenner contó cómo se hizo la gran cicatriz de la que todos hablan. En su niñez, Kylie sufrió un accidente mientras jugaba con su hermana, lo cual le dejó una marca de más de 10 centímetros en el muslo izquierdo.

©@kyliejenner

¿Cómo ocurrió? La propia Kylie contó a detalle lo que pasó en una entrevista a GQ, en 2018. “Cuando tenía 5 años, mi hermana y yo estábamos jugando a las escondidas y me escondí atrás de una gran verja. Después de un rato que mi hermana no me encontraba, tuve que subir y pasar por una vara filosa que sobresalía de la puerta. Me resbalé y la vara se metió dentro de mi pierna. Traté de sacármela, pero solo rasgó más mi pierna. ¡Ahora es más pequeña porque crecí!”.