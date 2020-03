3. Laser treatments

La actriz tiene algo en común con Beyoncé, Cameron Diaz y Paris Hilton: el truco –no tan– secreto para una piel suave: laser treatments que le dan suavidad e hidratación a la piel. La fórmula patentada de aplicación Vortex-Fusion, de productos con propiedades reparadoras y antioxidantes, son seleccionados de acuerdo a la necesidad de cada piel. Además este anti-aging combina limpieza, exfoliación, extracción e hidratación.

4. HydraFacial

Otro de sus trucos es un tratamiento no invasivo llamado HydraFacial que incluye en su sistema limpieza, exfoliación e hidratación de la piel sin agujas ni láser, con tan solo succión de impurezas e infusión de activos. No solo la actriz se ha prendado de este tratamiento de skincare, también Beyoncé, Kristen Stewart, Matthew McConaughey e Ethan Hawke han confesado que lo han probado. Esta opción se hace cada día más popular y su precio oscilan entre los $80 y $125 por sesión.

©GettyImages Eva prefiere los remedios caseros como el aceite de coco para desmaquillarse y conseguir brillo en su cabello

5. Lo que hace antes de eventos especiales

El dermatólogo de la actriz, el Dr. Perricone, el mismo de las celebrities Jennifer Aniston y Kate Blanchet, tiene un tratamiento especial para aplicar antes de eventos importantes, el Indiba especial Perricone, The Secret Lab ($134) que combina la radiofrecuencia con la cosmética más novedosa de esta casa dermatológica.

6. Tres recetas caseras de belleza

Los dientes no se quedan atrás en las rutinas beauty, así que Eva confesó que usa un ingrediente que todos tenemos en la alacena: bicarbonato de sodio para "pulirlos". Y también hace uso de un par de alimentos para crear un exfoliante natural y poderoso para esos momentos en que se define "en apuros”. Se trata de una mezcla de yogurt natural y sal marina.

©Istock El aceite de coco es el aliado infalible de Eva Medes, lo usa para la piel y el cabello

7. Aceite de coco como humectante

“También me encanta usar aceite de coco como humectante cuando tengo la piel realmente seca”, confesó la actriz durante una entrevista a Glamour. Además también afirmó que el aceite de coco es la clave para hacer brillar a su cabello. "Solo me lavo el cabello dos veces a la semana y una vez al mes me hago una máscara de aceite de coco. Dejo mi cabello con aceite de coco durante la noche y luego lo lavo por la mañana”.