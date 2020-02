Dua Lipa ha develado aquellos 'trucos' de belleza que se le dan bien y que no conocíamos hasta ahora. Para ella es fundamental entrenar regularmente, tener sus días sin maquillaje y los tratamientos faciales, sobre todo antes de un gran evento. Pero hay otros detalles que te encantará conocer:

Skincare y maquillaje

La cantante de Be the One confesó en una entrevista a ELLE que empieza su día con una ducha y seguidamente aplica crema limpiadora, suero de vitamina B, crema hidratante y bloqueador solar. Esos son sus infalibles, pero además acotó que antes no se preocupaba realmente por cuidar su piel, pero como ahora es viajera frecuente, se obliga a hacerlo.

©@dualipa Dua Lipa apuesta por una belleza natural, juvenil y fresca

Por las noches, la cantante –que es rostro de la nueva fragancia de YSL, Libre– utiliza un aceite limpiador para quitar todo vestigio de maquillaje, así como un suero probiótico y crema para la cara. Aunque la británica suele combinar sus outfits con su maquillaje, como nos deja ver en las redes sociales, prefiere maquillarse en las ocasiones que realmente lo ameriten y cuando lo hace no tarda más de 15 minutos. Solo usa lo básico: la base, el corrector, rímel, sombra de ojos y bloqueador solar.

Ejercicios

La intérprete de Don't Start Now no se limita a entrenar en su día a día, aunque no esté en su zona de confort, utiliza al menos un cuarto de hora para ejercitarse, lo hace cinco días a la semana por la mañana. “Cuando estoy de gira, uso (la app) ClassPass, o termino haciendo un entrenamiento de 15 minutos en mi habitación de hotel”.

©GettyImages La cantante británica deslumbra no solo por su talento artístico sino por su belleza

Sus hábitos de belleza

La también modelo y compositora ha dejado al descubierto dos hábitos beauty: cada vez que cepilla sus dientes también lo hace con sus labios para deshacerse de la piel muerta y hacer que estos luzcan más voluminosos. Además cuando viaja, no deja nunca de lado las sachets con solución cargada de electrolitos para estar hidratada, “son excelentes”, comentó.

Lo más atrevido que ha hecho por belleza