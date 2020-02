Blake Lively antes y después de 'Gossip Girl': ¿Qué ha cambiado en su maquillaje?

©Kristofer Buckle Algunos de los cosméticos favoritos de la actriz son de la línea de su maquillador

Otras propuestas

Puedes considerar otras opciones como: L'Oreal Paris Makeup Infallible Up to 24HR Pro-Glow Foundation ($8.40), Maybelline Fit Me Loose Finishing Powder ($7.99), Maybelline FaceStudio Master Storbing Stick Illuminating Highlighter ($8.99) y NYX Professional Makeup Lip Lingerie Liquid Lipstick ($6.10), y lograr un aspecto impecable como el de la celeb, pues su makeup artits asegura que "no es quisquillosa con lo que le ponga en la cara. Podría ser de $2 o $ 100", por lo que también ha utilizado productos de drugstore para sus beauty looks.