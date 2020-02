Son pocas las afortunadas que pueden comer todo lo que quieran sin engordar. Sin embargo, hemos encontrado una de esas excepciones que goza de ese "don natural": Priyanka Chopra, quien luce de diez sin matarse en el gimnasio, ni llevar una dieta estricta. Pero, la esposa de Nick Jonas también tiene su método para que esta premisa se cumpla, ¿cuál es?

La famosa actriz de Bollywood confiesa que todo se trata de lograr un equilibrio. Durante una entrevista a Womens Health explicó que le gusta comer, pero también estar en forma. En su caso, solo suele ingerir alimentos saludables durante la semana. Eso sí, durante los fines de semana complace sus ‘antojos’ de tartas, chocolates o tandoori.

©@priyankachopra Priyanka Chopra suele comer saludable entre semana, pero los fines de semana satisface sus ‘antojos’

Siempre ha tenido un metabolismo privilegiado, pero cuando ha llegado a notar que sus pantalones se sienten más ajustados que de costumbre, empieza a comer más ensaladas, proteínas y sopa, contó a Elle US. Su alimentación diaria se centra en dar prioridad a verduras, frutas, evitar las grasas y tomar mucho líquido: “Consumo muchos jugos y agua durante el día. De hecho, el agua es necesaria para todos, yo bebo al menos 10 vasos al día. A menudo exagero con esto, pero hace maravillas con tu piel", confesó a The Times of India.

Pero ¿qué más hace la intérprete de Quantico para estar en forma? "La gente siempre dice que debes escuchar tu cuerpo. Pero yo no escucho a mi cuerpo, mi cuerpo me escucha a mi. No puedo darme el lujo de estar enferma o baja de energía. Es la mente la que domina la materia”, afirma la actriz.

©GettyImages Priyanka Chopra está felizmente casada con el cantante Nick Jonas

Si bien no es una fanática de los gimnasios, sí que hace ejercicio para mantenerse fit en lugar de hacerlo para perder peso. Para lograr mantener una condición física que le permita mantener un buen tono muscular, recurre a rutinas que duran aproximadamente una hora y su work out incluye cardio -como los treadmill sprints-, clases de spinning y yoga, las cuales, tal como explica, le ayudan a "relajarse y renovarse".

Si quieres simplemente mantenerte en tu peso este 'método' puede funcionar para ti: cuidar lo que ingieres durante la semana y darte tus gustos durante los días de descanso. De acuerdo a los especialistas del mundo fitness, se debe hacer ejercicios al menos una hora, tres veces a la semana. Lo ideal son cinco días.

©@abcquantico Aunque no es fanática del deporte, Priyanka Chopra se ejercita para mantener su figura

Recuerda que llevar una vida saludable es más sencillo cuando se convierte en un hábito. Así como un día tu cuerpo te pide seguir durmiendo y comer dulces, te demandará levantarte a correr y comer frutas y verduras. Lo importante es el equilibrio.