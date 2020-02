Puede parecer que la modelo Kendall Jenner no tiene que hacer demasiados sacrificios para mantener su estilizada figura gracias a su envidiable genética. Pero la modelo se cuida ¡y mucho! con una alimentación saludable, aunque eso no implica que no se de ciertos gustos que le suman energía para cumplir con su agenda diaria.

La top revela en las redes sociales las meriendas que degusta en su tiempo libre, especialmente un snack, en el que las manzanas, son el principal ingrediente para mantener la silueta, mientras que se deleita nutritivamente. ¿Quieres copiar su receta? Chequea de qué se trata.

©@kendalljenner Una merienda práctica y saludable para incorporar en la dieta

Mucho más que energía

Kendall recientemente mostró en redes sociales un plato lleno de rebanadas de manzana roja y junto a una porción de peanut butter una saludable y practica opción de merienda que le aporta muchos beneficiosos a su organismo, y es que luego de comer estos dos alimentos juntos se siente satisfecha y llena de energía para continuar su día.

Adicional a ello, la manzana contribuye a que la modelo mantenga su estilizada figura gracias a su alto contenido de fibra y agua; mientras que la mantequilla de cacahuete le ayuda a disminuir el almacenamiento de grasa en el cuerpo, da sensación de saciedad y hasta favorece mantener un buen estado de ánimo, ¿algo mejor?

©@kendalljenner La fusión de la manzana con canela y jengibre para una rica infusión, beneficia al organismo

Acompañante ideal

Otro aliado esencial en el plan alimenticio de la también empresaria –y que vemos como acompañante de la merienda en la imagen publicada– son las infusiones, que al igual al snack, tiene manzana, así como canela y jengibre.

¿Qué le aporta? Además de la deliciosa fusión dulce y el beneficio que da la fruta como ya lo mencionamos, el jengibre tiene un gran acción antiinflamatoria, digestiva y antioxidante, lo que hace que adelgace la zona específica del abdomen.

Por su parte, la canela hace similar función, ya que ayuda a quemar más grasa debido a que acelerar el metabolismo por su poder termogénico. Sumado a ello, al unirse estas especias pueden también calmar los antojos y ayudan a suprimir el apetito.