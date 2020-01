Viajar en familia y “desconectarse”

Chiqui Delgado comparte a menudo con sus seguidores en las redes sociales y en el portal Kira Life Official tips de belleza y salud porque, como ella misma dice, “si no tenemos salud no hay belleza que valga”.

Para la celeb, vivir mejor incluye el disfrutar de vacaciones a los destinos de su bucket list. “Hacer tiempo para estar en familia, desconectarse del celular y de la rutina es maravilloso”, enfatizó en la entrevista.

©@chiqui_delgado Los hábitos saludables son esenciales para lograr el balance entre la familia, el trabajo y los negocios

Más allá de la apariencia física o de un beauty look en tendencia, la verdadera belleza es la que se proyecta desde el interior. Chiqui Delgado es el mejor ejemplo de ello y, al igual que ella, es hora de optar por los buenos hábitos nutricionales, de fitness y de bienestar que nos permitan vernos y sentirnos saludables.