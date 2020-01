7 consejos de oro para evitar los resfriados

¿Llega el invierno y ya estás predispuesto a pescar un resfriado? Esta vez puede ser diferente, solo tienes que tomar sencillas medidas para prevenir contagiarte de una virosis indeseable que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en temporada de invierno hace propensas a las personas de enfermar hasta tres veces con catarro. Por ello, el Centro del Resfriado Común de la Universidad de Cardiff desarrolló 7 tips básicos para evitar contagiarte de los virus que causan el catarro común.

©Istock Es más difícil contagiarse si tenemos las defensas altas y tomamos ciertas previsiones

7. Mantén la higiene de tus manos

Debes lavar tus manos varias veces durante el día –pues es a través del contacto directo que se propaga el catarro– y es muy importante que lo hagas con jabón durante un mínimo de 20 segundos. La Marina estadounidense implementó una norma entre sus soldados: debían lavarse cinco veces al día las manos y de esta manera redujeron la incidencia de resfriados en la flota en un 45%.

6. Evita los espacios cerrados

Los lugares congestionados de gente son la principal causa de resfriados, no el frío. Así que cuídate mucho en los sitios como ascensores, autobuses, metro, aeropuertos o si asistes a un lugar cuyas ventanas estén cerradas como tu propia casa u oficina.

5. Evita tocar tu rostro

En tu rostro están las zonas más propensas a que entren microrganismos no deseados: la boca, la nariz y los ojos. Si estás en un sitio congestionado o no has podido lavar tus manos –por no tener cómo– evita especialmente tocar esas zonas.