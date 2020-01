Margot Robbie es de esas celebridades que lo tienen todo: una genética envidiable, gusto exquisito por la moda, un estilo clásico y refinado, el toque exacto de sensualidad cuando es necesario y un equipo de estilistas rendido a sus pies.

Y es sobre sus beauty looks que queremos hablarte en las siguientes líneas. En sus últimas apariciones por la red carpet, la hemos visto lucir un estilo que nos invita a viajar a los 80, donde el glamour y el maquillaje fueron realmente característicos. Su cabello rubio ha lucido fabuloso o qué de decir de su makeup que apuesta desde los looks más naturales hasta los de tendencia monocromática en tonos terracota. Pero no solo queremos hablar de ellos, sino contarte el paso a paso y los secretos que se esconden detrás de su increíble apariencia. ¿Lista?

©GettyImages Sus looks naturales son los que más suele llevar la actriz, incluso sobre la red carpetnn



La actriz ha dejado encantadas a sus fans, y a esta redacción con sus más recientes beauty looks. ¿Y cómo no hacerlo? Si detrás de la tarea de resaltar su belleza natural, están dos de los más reconocidos profesionales del estilismo y makeup del showbiz. Nos referimos a Bryce Sarlett (hairstyle) y Pati Dubroff (makeup) quienes le acompañan desde hace más de cuatro años. Ambos le contaron a Vogue todo lo que se esconde detrás de esa 'magia’ que aplican a su afamada clienta.

Su estilista explicó que le encanta dar mucha textura al cabello de Margot. Para lograrlo, utiliza productos como el Moroccanoil Luminous ($24), una laca que además aporta mucho brillo; o shampoo seco en las raíces. De hecho, el propio Bryce explica que “es como si se tratara de un look Baywatch”.

©GettyImages El foco de su maquillaje está en los ojos

Maquillaje atómico

“Una mujer de oro”, así define Dubroff a la celeb. De allí es que se inspira para experimentar con sombras de color dorado o aplicarle mucho brillo. Ella explicó que primero coloca un poco de Chanel Stylo Ombre et Contour en el pliegue de los ojos usando los dedos, de esa manera, le da profundidad a la mirada así como una apariencia natural. Luego, marca el borde interior con un lápiz y remata usando un pincel.

En el caso de los maquillajes donde luce los ojos con sombras mate, dijo que “necesitamos aplicar un poco de sombra de ojos color mate sobre el párpado y otro poco más en el interior para darle más contour”, e insiste en nunca olvidar aplicar suficiente máscara de pestañas para que la mirada sea más impactante.