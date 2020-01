Jennifer Lopez llegó a la alfombra roja de los Golden Globes 2020 con su prometido Alex Rodriguez y no podíamos dejar de mirarlos. Comenzando la última década con una nueva esencia y estilo, la estrella puertorriqueña adoptó un enfoque elegante y nos encantó. Nominada por su personaje disruptivo y sensual como Ramona en Hustlers, la actriz de 50 años llevaba un vestido glamoroso con toques de esmeralda, blanco y oro y el lazo más extravagante de la noche.

©GettyImages Alex Rodríguez y Jennifer López llegaron a la alfombra roja de los Golden Globes 2020 con un look impresionante

Al pensar en su cabello, su amiga y famosa estilista Chris Appleton creó un moño deslumbrante y elegante con trenzas tridimensionales que se envolvían como una corona. Un aspecto elegante para la realeza latina.

©@chrisappleton Scott Barnes y Chris Appleton, el famoso glamour-squad de Jennifer Lopez

Para crear este peinado, la gurú del cabello usó la secadora Dyson Supersonic, $399, para darle a los mechones una base pulida, y luego añadió brillo con productos Color Wow. La historia ha demostrado que tanto la nativa del Bronx como Chris son fanáticas de las extensiones para crear un gran peinado. Por supuesto, nuestras cámaras de belleza captaron los cegadores pendiente y el collar de diamantes de Harry Winston, completando el look de la actriz de Maid in Manhattan.

©GettyImages Un close up de la figura de JLo y de su peinado aprobado por la realeza

El famoso Scott Barnes una vez más le dio a la productora de World of Dance un look para morirse. Manteniéndose fiel a su estilo atemporal, la maquillista de las celebridades dio vida a un lujoso smokey eye con extensiones de pestañas muy coquetas. Con el foco en su piel luminosa y su sombra de ojos audaz, Scott optó por pintar los labios con un tono nude brillante para completar el look de JLo para los Globos de Oro 2020..