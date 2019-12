Para algunos el uso de la pelota es algo habitual, pero realizar las posiciones de rana con un poco de peso es lo que te hará tener unas piernas que valdrá la pena asegurar como lo hizo la cantante con las suyas.

Acuéstate boca abajo y flexiona las piernas hacia arriba, las rodillas deben apuntar a los lados. Verdaderamente sentirás que están en la posición de una rana. Ahora sostén la pelota con los talones, y levanta las rodillas del piso, lo más elevado que puedas sin provocar dolor. Baja nuevamente y vuelve a la posición inicial.

Durante la ejecución debes tener cruzado los brazos para que mantengas el apoyo en los codos y el torso.

©iStock Esta es una de las posiciones de froggy que puedes realizar sin pelota o como posición inicial antes de usar el balón

Simone De La Rue, conocida por su famoso régimen fitness body by Simone, recomienda realizar tres series de quince repeticiones. Este ejercicio debes hacerlo tres veces a la semana, mantén tu rutina de cardio actual y en un mes deberías ver los estupendos resultados. Probablemente no podrás asegurar tus piernas por 40 millones de dólares como la intérprete de Me, pero podrás lucir unas estilizadas extremidades.