Lo que debes y no debes hacer cuando usas retinol

El rostro es nuestra carta de presentación y todas tratamos de que luzca lo mejor posible. En esa búsqueda de la perfección de la piel la ciencia a la orden de la cosmética descubrió el retinol. Y aunque lleva más de 30 años en el mercado, fue hace unos pocos cuando logró posicionar su carácter cuasi mágico, ya que antes era sólo usado con prescripción médica.

El Retinol es uno de los derivado de la vitamina A, que estimula la renovación celular y la producción de colágeno. Sus grandes beneficios son: la restauración de la capa externa de la piel, eliminación de células muertas y de la grasa elimina efectivamente el acné minimiza los signos de envejecimientos como arrugas y manchas solares.

Julia Roberts es una de las celebs que se ha hecho fan de las cremas con retinol, según Huda Beauty.

Para lograr los resultados fabulosos que prometen los retinoides, es importante que cumplas con ciertos hábitos, ya que a pesar de ser un producto con grandes propiedades, puede tener efectos fuertemente irritantes para la piel, si es usado incorrectamente. Mira lo que debes y lo que no debes hacer al momento de aplicar esta crema que ya ha cautivado a Emily Ratajkowski, o las actrices Julia Roberts y Jennifer Lawrence, quienes han declarado abiertamente ser fanáticas de los retinoles.

Menos es más

En primer lugar debes elegir una crema, emulsión o sérum con baja concentración de retinol sobre todo si se trata de tu primera vez. Los de menor potencia pueden estar entre el 0,01% y el 0,1%. Y los más concentrados entre 0,5% a 2%. Lo ideal es que la piel se ajuste poco a poco a la sustancia y así evitar enrojecimientos, inflamación y descamaciones que te harán abandonar el producto.

En el cuello y escote puedes usar el Dr. Dennis Gross Ferulic Plus Emulsión fortificante ($ 38.40) y en el rostro el Kate Somerville RetAsphere ($84.90)

Usar de forma gradual

Por sus excelentes resultados, hay quienes desean ponerse todos los días el retinol; si bien puede ser parte de tu rutina diaria, comienza a hacerlo dos veces a la semana y aumenta progresivamente -sino tienes irritaciones y resultados adversos-. Lo ideal es que lo uses un día si y otro no.

Para el contorno de ojos

Aunque en la delicada piel de los ojos solo solemos usar la crema destinada para esto, el retinol también se puede aplicar en la zona. Puedes mezclarlo con un poco del humectante que ya usas en el área. También puedes comprar el suero formulado especialmente para colocar en los párpados como estos: Murad Retinol Youth Renewal Eye Serum, ($85.00) o Peter Thomas Roth, eye cream ($$ 55.00).

Murad Retinol Youth Renewal Eye Serum, ($85.00) / Peter Thomas Roth, eye cream ($55.00)

Protector solar: aplicar protector solar debe ser un must have de tu rutina de cuidado diario, si usas retinoles es sencillamente obligatorio, más aún si usas alguno de los que pueden usarse de día o si es temporada de verano.

¿De día o de noche? La mayoría de los fabricantes y los dermatólogos sugieren usar las formulas con retinol durante la noche para evitar exponer la piel al sol y causar manchas y quemaduras. No obstante, hay algunos que pueden ser usado durante el día, pero si y solo si se usa protector solar.

Si decides usar retinol con frecuencia como Jennifer Lawrence, debes aplicarte protector solar diariamente, sin importar estación.

Lo que debes evitar

El retinol suele tener en las cremas humectantes su mejores amigas y en el ácido hialurónico. Mientras no debes combinarlo con la vitamina C, el ácido glicólico, el peróxido de benzoilo. En caso de que debas usarlo, colócalo en los días que no te pondrás retinol. Procura aplicar los retinoides mucho tiempo después de ducharte. En ese momento la piel se encuentra más vulnerable, y puede irritarse con mayor facilidad.

Uno de los secretos de belleza de Emily Ratajkowski es usar dos tipos de cremas con retinol.

¡No te des por vencida!

Tanto que lo uses para tratar el acné, para darle brillo a tu piel o para rejuvenecerla, debes tener paciencia en los tratamientos. Primero para ir usando progresivamente, y segundo para ver los beneficios. Para algunas personas puede tomar hasta 12 semanas antes de que obtenga resultados positivos.

El retinol puede usarse en pieles jóvenes o maduras, sin importar su condición seca, grasa, mixta o sensible. Su uso debe hacerse con cuidado para evitar peladuras, ardor u otras reacciones que deben ser temporales. Recuerda que las mujeres embarazadas no deben usar retinol y siempre debes consultar con tu médico antes de empezar cualquier tratamiento para obtener el resultado que buscas.