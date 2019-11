¿Quieres hacer ejercicio o ya lo haces pero necesitas algo más de motivación? Seguramente te falta escoger la música correcta. Sí, tanto deportistas profesionales como amateurs encuentran en las melodías el mejor aliado a la hora de realizar su acondicionamiento físico.

Y aunque sea un asunto al que no le hayas prestado mucha atención, no deberías dejarlo al azar. De acuerdo a diversos estudios, las notas y compases pueden ser el gran aliado que necesitas a la hora de realizar tu workout.

La música puede distraerte del cansacio y mejorar tu rendimiento

Pero no se trata de escuchar cualquier sonido que cubra los silencios, es necesario escoger la melodía apropiada para cada tipo de ejercicio y para cada momento del entrenamiento. ¿Te explicamos por qué?

Elige según el tipo de ejercicio o diciplina

Disciplinas como el yoga y el streching o hasta el pilates por ejemplo requieren música relajante que permita concentrarse en las posturas. Pero si entrenas en una carrera de fondo, un sprint de bicicleta o una clase de boxeo necesitarás otros ritmos. En el caso del running suelen elegirse estilos que ayuden al organismo a mantener una carrera constante, es por eso que la mayoría elige soft rock. Hay apps que te ayudan a escoger la música de acuerdo a la cadencia de tu zancada, es decir el número aproximado de pasos que realizas por minuto al correr.

Adapta tus pasos al son de la música

Si practicas boxeo como actividad fitness o crossfit, seguramente tu entrenador tratará de motivarte y hacerte olvidar el agotamiento con un rock de alta intensidad. En clases estructuradas como las de ciclismo indoor, el ambiente musical juega un papel fundamental, por ejemplo en las de soulcycle un DJ es quien elabora las mezclas de acuerdo al desarrollo de la sesión y la energía que se requerirá durante ella. Ni hablar de los entrenamientos de baile (zumba, batuka, etc.) que dependen totalmente de los temas musicales para practicarlos.

Hay entrenamientos que apoyan su estructura y eficacia en los ritmos y melodías

Los beneficios van más allá del disfrute

Así que como ya debe estar claro, lo importante es escoger los acordes apropiados para disfrutar al máximo los beneficios de la música y el ejercicio que comprenden:

-Aumento de la resistencia física: Según la Universidad de Brunel en Londres -refiere la publicación de Marie Claire- entrenar con música aumenta la resistencia 15%.

-Concentración: Las melodías y las letras de las canciones tienen el potencial de poner nuestra energía y concentración en el ritmo lo que nos hace olvidar el impacto físico y nos permite aguantar mucho más el ejercicio al sentir menos fatiga.

-Liberación de endorfinas: Mejora nuestro ánimo y nos hace enfrentar con mejor humor y disposición tanto la rutina de entrenamiento como el resto de nuestra jornada.

-Estimulación a moverte: Para el cerebro es casi imposible ignorar los bytes de una canción y sin son muy frecuentes nos invitarán a movernos, e igualar el ritmo. Si en el momento de mayor cansancio te concentras en el efecto de la música te aseguramos que será como una inyección de energía.

La música puede ser tu mejor compañero de entrenamiento

Controla el ritmo

Ahora bien, baja el volumen un momento, y pon atención: Recuerda que también debes tomar en cuenta que al calentamiento y el estiramiento final debes darles el tiempo y el ritmo que se merecen. Durante la entrada en calor la música debe ir subiendo en intensidad hasta alcanzar el punto y el nivel cardiovascular que nos permite estar a tono para nuestro mejor desempeño (en desplazamiento, fuerza, habilidad, etc.)

Así como en una presentación nuestro play list debe mantener la animación y energía para nuestro desenvolvimiento. Para el cool down las piezas deben ayudarnos a bajar las pulsaciones y volver a la calma y conectarnos de nuevo al ‘mundo real’.

Disminuye la fatiga y aumenta tu rendimiento con música

Aunque tu gusto es un factor importante a la hora de elegir la música, no debe ser el único a tomar en cuenta para escoger con cuál harás ejercicios. En You Tube o Vimeo podrás encontrar listas de reproducción ya predeterminadas solo hay que tocare l botón de play. Pero también puedes recurrir a aplicaciones en tu smartphone como Spotify, Rock My Run, etc., para que no solo escuches por oir, sino que se adapten al tipo de entrenamiento que realizas.

Así que si estás buscando un compañero de workout que te ayude a mantener la motivación arriba ya lo encontraste: es la música y puede acompañarte en cada paso.